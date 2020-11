Catanzaro. Giuseppe Schiavone morto carbonizzato a Piano Casa (Di sabato 28 novembre 2020) Drammatico incidente in un appartamento nel quartiere Piano Casa, a Catanzaro. In un rogo ha perso la vita Giuseppe Schiavone. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Una volta spento il rogo hanno rinvenuto senza vita il pensionato di 85 anni. Giuseppe Schiavone, morto carbonizzato. Il rogo ha interessato il soggiorno dell’appartamento. Sono intervenuti Carabinieri e Polizia per avviare le indagini del caso. Leggi su laprimapagina (Di sabato 28 novembre 2020) Drammatico incidente in un appartamento nel quartiere, a. In un rogo ha perso la vita. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Una volta spento il rogo hanno rinvenuto senza vita il pensionato di 85 anni.. Il rogo ha interessato il soggiorno dell’appartamento. Sono intervenuti Carabinieri e Polizia per avviare le indagini del caso.

Calab_Magnifica : Perché Fiorita denuncia Giuseppe Pisano (Catanzaro con Abramo) - vendutoschifoso : RT @nonelarena: Emergenza #COVID19 in #Calabria: @daniboni è andato a #Catanzaro dove ha provato a documentare la situazione degli #ospedal… - nonelarena : Emergenza #COVID19 in #Calabria: @daniboni è andato a #Catanzaro dove ha provato a documentare la situazione degli… - velozocristian : RT @AnaniaMassimo: @sscnapoli Erano gli anni di Platinì, Zico e Falcao. - E del Catanzaro quarto in serie A, - avrebbe puntualizzato mio z… - AnaniaMassimo : @sscnapoli Erano gli anni di Platinì, Zico e Falcao. - E del Catanzaro quarto in serie A, - avrebbe puntualizzato… -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro Giuseppe Perché Fiorita denuncia Giuseppe Pisano (Catanzaro con Abramo) Calabria Magnifica Catanzaro. Giuseppe Schiavone morto carbonizzato a Piano Casa

Drammatico incidente in un appartamento nel quartiere Piano Casa, a Catanzaro. In un rogo ha perso la vita Giuseppe Schiavone. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Una volta ...

Catanzaro, anziano muore carbonizzato nell'incendio di una abitazione a Pianocasa

L'85enne si trovava solo in casa. Ancora sconosciute le origini del rogo. Sul posto i vigili del fuoco per sedare le fiamme ...

Drammatico incidente in un appartamento nel quartiere Piano Casa, a Catanzaro. In un rogo ha perso la vita Giuseppe Schiavone. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Una volta ...L'85enne si trovava solo in casa. Ancora sconosciute le origini del rogo. Sul posto i vigili del fuoco per sedare le fiamme ...