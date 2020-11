Catania, tre positivi al Covid (Di sabato 28 novembre 2020) Il Calcio Catania rende noto che, a seguito dei test molecolari effettuati ieri, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Miguel Angel Martinez, di un componente dello staff sanitario e di un magazziniere. I tre, asintomatici, sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare, secondo le direttive ministeriali e federali. Nel pieno rispetto della normativa vigente e del protocollo, tutti i componenti del gruppo squadra si sottoporranno domani, in Campania, a un nuovo ciclo di tamponi. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) Il Calciorende noto che, a seguito dei test molecolari effettuati ieri, è emersa latà al-19 del calciatore Miguel Angel Martinez, di un componente dello staff sanitario e di un magazziniere. I tre, asintomatici, sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare, secondo le direttive ministeriali e federali. Nel pieno rispetto della normativa vigente e del protocollo, tutti i componenti del gruppo squadra si sottoporranno domani, in Campania, a un nuovo ciclo di tamponi. ITA Sport Press.

zazoomblog : Serie C girone C: tre positivi al Covid nel Catania c’è il comunicato del club - #Serie #girone #positivi #Covid - WiAnselmo : #SerieC, girone C: tre positivi al Covid nel #Catania, c'è il comunicato del club - Mediagol : #SerieC, girone C: tre positivi al Covid nel #Catania, c'è il comunicato del club - SportSicilia : #Catania positivi al Covid il portiere Martinez, un componente dello staff sanitario e un magazziniere. I tre, asin… - NuovoSud : Estorsione a un imprenditore Ennese, arrestati tre del clan Cappello -