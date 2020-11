Catania, Tacopina avrà un regalo rossazzurro sotto l’albero (Di sabato 28 novembre 2020) Joe Tacopina attende la fumata bianca da Catania per potersi prendere il club etneo. La trattativa va avanti da mesi e il tycoon americano fa il punto ai microfoni del quotidiano La Sicilia: "Ormai ci siamo, almeno io sono pronto: a metà dicembre sarò a Catania per chiudere la trattativa - ha dichiarato l'avvocato italo-americano: "Ci sono state delle difficoltà ma mi risulta che la Sigi si sta adoperando per ridurre il grosso debito che pesa come un macigno sul Catania. Io ho anche i collaboratori pronti, la mia squadra che dovrà gestire la società non vede l’ora di scendere in campo. Se fino all’altro ieri ero ottimista, adesso lo sono ancora di più e spero solo che il covid non ritardi le nostre operazioni”. Se tutto va come sembra il Catania potrebbe passare nelle mani prima di Natale ed è poi il ... Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) Joeattende la fumata bianca daper potersi prendere il club etneo. La trattativa va avanti da mesi e il tycoon americano fa il punto ai microfoni del quotidiano La Sicilia: "Ormai ci siamo, almeno io sono pronto: a metà dicembre sarò aper chiudere la trattativa - ha dichiarato l'avvocato italo-americano: "Ci sono state delle difficoltà ma mi risulta che la Sigi si sta adoperando per ridurre il grosso debito che pesa come un macigno sul. Io ho anche i collaboratori pronti, la mia squadra che dovrà gestire la società non vede l’ora di scendere in campo. Se fino all’altro ieri ero ottimista, adesso lo sono ancora di più e spero solo che il covid non ritardi le nostre operazioni”. Se tutto va come sembra ilpotrebbe passare nelle mani prima di Natale ed è poi il ...

