Caserecce con asparagi e guanciale

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 28 novembre 2020) Le sono un primo piatto veramente appetitoso. Una ricetta che farà sembrare un semplice pranzo a casa un pranzo in trattoria. La preparazione è molto rapida e facile, vediamo insieme il procedimento. Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. di pasta 700 gr. difreschi (300 se surgelati) 200 gr. di50 gr. di parmigiano reggiano grattugiato 1 pezzetto di cipolla Sale fino q.b. Olio extravergine d’oliva q.b. Per preparare le iniziamo portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andrete a cuocere la pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Intanto lavate glisotto l’acqua corrente fredda, rimuovete il gambo e mettete da parte. Poi tagliate finemente la cipolla. Iniziamo a preparare il soffritto delle , mettete sul fuoco una padella con un filo di olio ...