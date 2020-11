Cartabianca, Luca Zaia a Bianca Berlinguer: “Ma Mauro Corona che fine ha fatto?”, e la Berlinguer inaspettatamente risponde “Le assicuro che …” (Di sabato 28 novembre 2020) Mauro Corona non è più tornato a CartaBianca dopo aver appellato la conduttrice e giornalista Bianca Berlinguer come “gallina”. La Rai, pare che non voglia perdonarlo e, il direttore di rete, Franco Di Mare, nonostante negli anni passati non si sia comportato molto meglio con le sue colleghe quando faceva loro battute a doppio senso o lanciava occhiatine equivoche o palpatine come dimostrato ampiamente dai servizi di Striscia, è stato irremovibile. Striscia la notizia ha portato ben due tapiri a Franco Di Mare e l’ultima volta lui è fuggito trovando riparo nel piano superiore di un ristorante. Bianca Berlinguer vorrebbe Mauro Corona di nuovo in ... Leggi su baritalianews (Di sabato 28 novembre 2020)non è più tornato adopo aver appellato la conduttrice e giornalistacome “gallina”. La Rai, pare che non voglia perdonarlo e, il direttore di rete, Franco Di Mare, nonostante negli anni passati non si sia comportato molto meglio con le sue colleghe quando faceva loro battute a doppio senso o lanciava occhiatine equivoche o palpatine come dimostrato ampiamente dai servizi di Striscia, è stato irremovibile. Striscia la notizia ha portato ben due tapiri a Franco Di Mare e l’ultima volta lui è fuggito trovando riparo nel piano superiore di un ristorante.vorrebbedi nuovo in ...

GIULIANOFA : Cartabianca, Luca Zaia spiazza Bianca Berlinguer: 'Mauro Corona che fine ha fatto', la risposta che svela tutto - iside50 : Bravo ?????????????@zaiapresidente? ha sempre la risposta giusta al momento giusto un mito ???????????? - AgenziaOpinione : RAI 3 – “ #CARTABIANCA “ * PUNTATA DEL 24 NOVEMBRE 2020, « OSPITI LUCA ZAIA / MICHELE EMILIANO / MANLIO DI STEFANO… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: 'Non è un gioco a premi'. #Zaia, lezione #politica all' #Italia. Dal #Veneto #leghista il più forte dei messaggi https:… - adrianobusolin : 'Non è un gioco a premi'. #Zaia, lezione #politica all' #Italia. Dal #Veneto #leghista il più forte dei messaggi -