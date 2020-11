Carlotta Dell’Isola nuova concorrente del GF Vip? Arrivano le prime indiscrezioni (Di sabato 28 novembre 2020) Carlotta Dell’Isola potrebbe essere una delle nuove concorrenti ad entrare nella casa del GF Vip. A lanciare qualche piccola indiscrezione che farebbe pensare ciò, è stato proprio Alfonso Signorini e il giornalista Gabriele Parpiglia. Nelle ultime settimane il conduttore di Canale 5 ha annunciato ai suoi concorrenti il prolungamento del reality fino alla prima settimana di Febbraio 2021, aggiungendo l’ingresso di alcuni nuovi concorrenti nelle prossime settimane. Notizia che nessuno all’interno della casa si aspettava e che, non è stata vista di buon occhio. Stando alle voci che negli ultimi giorni girano sui social una delle nuove concorrenti del GF Vip, sembra essere proprio una ex di Temptation Island: Carlotta Dell’Isola. Carlotta Dell’Isola ... Leggi su giornal (Di sabato 28 novembre 2020)potrebbe essere una delle nuove concorrenti ad entrare nella casa del GF. A lanciare qualche piccola indiscrezione che farebbe pensare ciò, è stato proprio Alfonso Signorini e il giornalista Gabriele Parpiglia. Nelle ultime settimane il conduttore di Canale 5 ha annunciato ai suoi concorrenti il prolungamento del reality fino alla prima settimana di Febbraio 2021, aggiungendo l’ingresso di alcuni nuovi concorrenti nelle prossime settimane. Notizia che nessuno all’interno della casa si aspettava e che, non è stata vista di buon occhio. Stando alle voci che negli ultimi giorni girano sui social una delle nuove concorrenti del GF, sembra essere proprio una ex di Temptation Island:...

marco_r98 : Sofia Calesso non si spiega come mai sia stata scelta Carlotta dell’Isola per il #gfvip. Te lo dico io, Carlotta é… - TRASHPERSON18 : ???????????????????????? SECONDO IL SITO “GIUSEPPE PORRO” IL CONCORRENTE PROVENIENTE DA TEMPTATION ISLAND È CARLOTTA DELL’ISOLA! Vi piacerebbe? #GFVIP - marco_r98 : @TRASHPERSON18 O Carlotta dell’Isola, iconica - ElisaDiGiacomo : Temptation Island, Carlotta Dell'Isola ammette: 'Sento ancora i tentatori Alberto e Mario' -

