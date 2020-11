Carlo | dopo anni di carcere | «Il lavoro ti aiuta a tenerti lontano dai guai»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 28 novembre 2020) Nelle questioni complesse, abbiamo spesso un problema: ci fermiamo alla superficie. A volte per pigrizia, altre per malizia, altre infine perché non abbiamo energie sufficienti per approfondire tutto ciò in cui incappiamo. Così, leggendo un dato che riguarda la recidività nel delinquere di chi finisce in carcere, possiamo pensare superficialmente che «il lupo perde il pelo ma non il vizio». Sì, perché circa 7 ex-detenuti su 10 finiscono per scivolare nuovamente nel vortice dell’illegalità. Piuttosto che abbandonarsi a facili modi di dire, dovremmo invece chiederci che cos’ha fatto davvero la società, cioè tutti noi, per far sì che quelle persone potessero tornare al vivere civile. Abbiamo cioè profuso gli sforzi necessari (ed efficaci) per sottrarre quell’essere umano a un destino infelice?