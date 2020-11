Campania zona rossa fino al 3 dicembre | De Luca | “Da noi l’unica è quella dell’aglianico”

fanpage : De Luca: “Campania zona rossa? Qui escono tutti, unica area rossa è l’Aglianico” - amedeoiossa1 : RT @mattinodinapoli: La Campania in zona rossa, De Luca accusa: «Zero controlli, è solo propaganda» - IQuotidiano : dopo la morte di Maradona la Campania è diventata zona Azzurra #28novembre #buonsabato #AD10S… - TeleCapriNews : La Campania resta zona rossa fino al 3 dicembre, l’ironia di De Luca: “L’unica zona rossa realmente esistente da no… - Ile2S : @Masssimilianoo @BrunoRonchetti Certo che in Calabria è così Lo sappiamo da sempre Quell'articolo c'est la vérité d… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania zona

Fanpage.it

DPCM NATALE - Il governo è a lavoro per il nuovo dpcm che regolerà gli spostamenti, le attività commerciali e i cenoni in famiglia per quanto riguarda il Natale. Se con la nuova ordinanza firmata ...Lo chef pâtissier Roberto Luraghi spiega come vengono prodotti i panettoni sartoriali di Vanilla e presenta le ultime novità ...