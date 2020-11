Campania, ancora incerto il rientro a scuola. I disobbedienti saranno segnalati per evasione scolastica (Di sabato 28 novembre 2020) Centinaia di famiglie campane ancora non sanno se lunedì i propri figli torneranno o meno alla didattica in presenza. Secondo le misure previste per le zone rosse e l’ordinanza numero 90 del governatore De Luca, dovrebbero rientrare nelle aule i bambini delle elementari e quelli delle prime medie ma ancora non c’è nulla di certo. Repubblica Napoli scrive che, “Dagli uffici della Regione fanno sapere che tra oggi e domani torna a riunirsi l’Unità di crisi regionale per valutare la situazione“. in base ai dati epidemiologici e allo screening effettuato per alunni, familiari e personale della scuola. Così, in attesa di una decisione ufficiale, sui siti di molte scuole elementari e medie c’è solo l’avviso che da lunedì tornerà tutto regolare «salvo nuove ordinanze». Ma se sarà stabilito che le elementari e la prima media dovranno tornare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 novembre 2020) Centinaia di famiglie campanenon sanno se lunedì i propri figli torneranno o meno alla didattica in presenza. Secondo le misure previste per le zone rosse e l’ordinanza numero 90 del governatore De Luca, dovrebbero rientrare nelle aule i bambini delle elementari e quelli delle prime medie manon c’è nulla di certo. Repubblica Napoli scrive che, “Dagli uffici della Regione fanno sapere che tra oggi e domani torna a riunirsi l’Unità di crisi regionale per valutare la situazione“. in base ai dati epidemiologici e allo screening effettuato per alunni, familiari e personale della. Così, in attesa di una decisione ufficiale, sui siti di molte scuole elementari e medie c’è solo l’avviso che da lunedì tornerà tutto regolare «salvo nuove ordinanze». Ma se sarà stabilito che le elementari e la prima media dovranno tornare ...

Zona rossa, il Governo conferma

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche ...

