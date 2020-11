Campania, al via il piano di forestazione: 1.300 nuove piante nel parco del Vesuvio (Di sabato 28 novembre 2020) Lecci, frassini, roverelle, corbezzoli e pini domestici: ben 1300 nuove piante per ‘Gli alberi del vulcano’, il progetto realizzato da Misura insieme all’Ente parco nazionale del Vesuvio, che prende il via simbolicamente in occasione della Festa dell’Albero che cade ogni anno proprio il 21 novembre. I primi alberi messi a dimora nel parco del Vesuvio sono dei lecci ed e’ stata scelta proprio questa giornata, istituita da ministero dell’Ambiente nel 2013, per ricordare che gli alberi sono fondamentali per la vita sulla Terra perche’ assorbono circa il 29% delle emissioni globali e si stima che una singola essenza arborea di medie dimensioni piantata in citta’ e’ capace di assorbire in media tra i 10 e i 20 kg CO2 all’anno. Gli alberi inoltre servono a preservare le riserve idriche, a ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 novembre 2020) Lecci, frassini, roverelle, corbezzoli e pini domestici: ben 1300per ‘Gli alberi del vulcano’, il progetto realizzato da Misura insieme all’Entenazionale del, che prende il via simbolicamente in occasione della Festa dell’Albero che cade ogni anno proprio il 21 novembre. I primi alberi messi a dimora neldelsono dei lecci ed e’ stata scelta proprio questa giornata, istituita da ministero dell’Ambiente nel 2013, per ricordare che gli alberi sono fondamentali per la vita sulla Terra perche’ assorbono circa il 29% delle emissioni globali e si stima che una singola essenza arborea di medie dimensioni piantata in citta’ e’ capace di assorbire in media tra i 10 e i 20 kg CO2 all’anno. Gli alberi inoltre servono a preservare le riserve idriche, a ...

sandrasantelia : @Gegge06465308 @stanzaselvaggia Il guaio è che, con il suo sparare a salve, continua a martoriare la Campania! Sec… - satoboy_ : RT @napstreetview: Quartieri Spagnoli, uno dei murales storici d’Italia realizzato nel 1990 che ritrae Maradona. • Via Emanuele de Deo (Qua… - casertaweb : Dal 29 novembre Calabria, Lombardia e Piemonte in zona arancione, la Campania resta rossa. Le nuove direttive per i… - radioalfa : Covid, Campania resta zona rossa fino al 3 dicembre - rosati22 : RT @valy_s: La migliore risposta a #DeLuca ?? viene da questa bambina. Qualcuno, in primis il ridicolo presidente della Regione #Campania, h… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania via Campania, al via il piano di forestazione: 1.300 nuove piante nel parco del Vesuvio Il Denaro Nuovo DPCM, la Campania resta rossa

Covid: Guardiamo già, dopo la folle estate, alla festa natalizia. Il cammino d'Avvento liturgico cristiano che porta al Natale quest'anno..

Dopo 35 anni va in pensione Marco Stasi: i vigili del fuoco perdono un'altra colonna - Foto

Livorno: il capo reparto esperto era entrato come effettivo nel 1985, ma era già stato nella caserma labronica come militare e discontinuo ...

Covid: Guardiamo già, dopo la folle estate, alla festa natalizia. Il cammino d'Avvento liturgico cristiano che porta al Natale quest'anno..Livorno: il capo reparto esperto era entrato come effettivo nel 1985, ma era già stato nella caserma labronica come militare e discontinuo ...