Camilla sta male? L'ultimo video-messaggio allarma gli inglesi (Di sabato 28 novembre 2020) Camilla è la moglie del principe Carlo, erede al trono del Regno Unito. La loro storia d'amore travagliata ha portato alla fine del primo matrimonio con Lady Diana ed è costata a alla duchessa di Cornovaglia l'antipatia da parte del pubblico. Solo negli ultimi anni la Parker Bowles ha riconquistato il cuore degli inglesi, che ne apprezzano l'operato e riconoscono il suo amore per Carlo. Di recente, però, il popolo ha notato che la donna non è apparsa molto in forma e teme per la sua salute: cosa succede. Camilla sta male? Gli inglesi notano la "tristezza" nelL'ultimo video Camilla, in quanto moglie del principe Carlo, riveste un ruolo di primo piano nella Famiglia Reale e partecipa a molte iniziative. La duchessa di Cornovaglia è anche patrona ...

