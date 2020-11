Calendario dell’Avvento Pukka 2020 | i “rivoluzionari delle erbe”

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 28 novembre 2020) Ci siamo, manca ormai pochissimo al mese più bello dell’anno e i giochi sono fatti. Ma, per gli amantitisane, c’è ancora una bella occasione: il. Profumati infusi per un bel pomeriggio rilassante… magari davanti alla nostra serie tv preferita o un libro appassionante! Non si procrastina oltre, addentriamoci nel fascinoso mondoerbe.: un presente “delicato”Ilsi presenta come una scatola, in materiale riciclabile, di colore verde, come l’albero di Natale e decorata con ...