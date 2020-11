Calciomercato, Lautaro Martinez per Dybala? Possibile asse Inter-Juventus (Di sabato 28 novembre 2020) Il Calciomercato estivo è ancora molto lontano ma i club della Serie A, in nome della programmazione, stanno già pensando alle trattative da imbastire per la prossima sessione portata dalla bella stagione. Il Coronavirus, ovviamente, è un fattore di cui tener conto: la pandemia ha portato una crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio che, in sede di trattative, dovrà fare i conti la “spending review“. In nome di questo, Inter e Juventus potrebbero costruire una scambio che avrebbe del clamoroso: Lautaro Martinez in bianconero e Paulo Dybala in nerazzurro. Una contrattazione, con annesse plusvalenze, che potrebbe diventare una delle più incredibili dell’ultimo ventennio di Calciomercato nostrano. Lautaro Martinez per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Ilestivo è ancora molto lontano ma i club della Serie A, in nome della programmazione, stanno già pensando alle trattative da imbastire per la prossima sessione portata dalla bella stagione. Il Coronavirus, ovviamente, è un fattore di cui tener conto: la pandemia ha portato una crisi economica che ha colpito anche il mondo del calcio che, in sede di trattative, dovrà fare i conti la “spending review“. In nome di questo,potrebbero costruire una scambio che avrebbe del clamoroso:in bianconero e Pauloin nerazzurro. Una contrattazione, con annesse plusvalenze, che potrebbe diventare una delle più incredibili dell’ultimo ventennio dinostrano.per ...

AndreaInterNews : Nell'intervento di oggi #Marotta ha citato solo tre giocatori per evidenziarne l'importanza nel progetto Inter by S… - cmdotcom : #InterRealMadrid LIVE, formazioni ufficiali: Lukaku-Lautaro, gioca Hazard - MarcellaCeresol : E NEANCHE LAUTARO! MA PERCHÉ VENITE TUTTI DA NOI PER AVERE I GIOCATORI BUONI ?? AVETE CHI SI OCCUPA DI CALCIOMERC… - sportli26181512 : Inter: rinnovo anti-Barcellona per Lautaro: L'Inter accelera la trattativa per il rinnovo del contratto a Lautaro..… - cmdotcom : #Inter, #Lautaro si racconta: '#Falcao il mio idolo, devo molto a #Milito. Tatuaggi e cucina: vi svelo le mie passi… -