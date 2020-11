Calciomercato Juventus, il difensore si allontana: pronto il rinnovo (Di sabato 28 novembre 2020) La difesa della Juventus è solida e ben strutturata. Le alternative ai “titolarissimi”, tra i quali figurano i giocatori di maggior esperienza – Bonucci, Chiellini e Alex Sandro – non mancano, e lo si è visto negli impegni dei bianconeri delle ultime settimane. Mister Pirlo, a causa degli infortuni, ha dovuto optare per l’impiego dei giovani, spaziando da Frabotta a Demiral, e dando vita alla coppia inedita formata da de Ligt e Danilo. Logico pensare che la dirigenza sia alla ricerca di un rinforzo difensivo, così da garantire più ricambi al tecnico bresciano. Una delle prime scelte, però, si è allontanata nelle ultime ore, visto il rinnovo imminente proposto da un club olandese. LEGGI ANCHE: Juventus, da Sarri a Pirlo: così Cristiano Ronaldo è tornato re LEGGI ANCHE: Mercato Juve, dalla Spagna insistono: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 28 novembre 2020) La difesa dellaè solida e ben strutturata. Le alternative ai “titolarissimi”, tra i quali figurano i giocatori di maggior esperienza – Bonucci, Chiellini e Alex Sandro – non mancano, e lo si è visto negli impegni dei bianconeri delle ultime settimane. Mister Pirlo, a causa degli infortuni, ha dovuto optare per l’impiego dei giovani, spaziando da Frabotta a Demiral, e dando vita alla coppia inedita formata da de Ligt e Danilo. Logico pensare che la dirigenza sia alla ricerca di un rinforzo difensivo, così da garantire più ricambi al tecnico bresciano. Una delle prime scelte, però, si èta nelle ultime ore, visto ilimminente proposto da un club olandese. LEGGI ANCHE:, da Sarri a Pirlo: così Cristiano Ronaldo è tornato re LEGGI ANCHE: Mercato Juve, dalla Spagna insistono: ...

