Calciomercato, Juventus-Aouar si può fare! Paratici prepara le chiavi (Di sabato 28 novembre 2020) Uno dei nomi che durante la scorsa sessione di Calciomercato sarebbe stato accostato più volte alla Juventus, è stato quello di Houssem Aouar del Lione. Il centrocampista francese avrebbe messo in mostra tutte le sue qualità durante la doppia sfida agli ottavi di Champions League contro i bianconeri, della scorsa stagione e da subito avrebbe catalizzato su di sé l'attenzione dei dirigenti campioni d'Italia. Fabio Paratici avrebbe provato ad imbastire una trattativa con il club transalpino, ma le alte richieste avanzate dal Lione avrebbero di fatto frenato l'assalto. Affare in stand-by, in questo momento, ma la pista Aouar potrebbe riaprirsi favorevolmente per la Juventus, già nel mese di gennaio. LEGGI ANCHE: Juventus U23, le parole di Zauli alla vigilia del match ...

