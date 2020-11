Calabria, nuovo commissario alla Sanità Guido Longo: chi è il «superpoliziotto» (Di sabato 28 novembre 2020) «Le prossime settimane saranno impegnative, so in cosa metto mani. Mi aspetto collaborazione dalle istituzioni locali. Nella Regione le problematiche sono scottanti. Voglio dare qualcosa di concreto al popolo calabrese», ha dichiarato Guido Longo nuovo commissario alla Sanità in Calabria. A venti giorni dalle dimissioni di Giuseppe Zuccatelli, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina del prefetto Longo. Una riunione lampo: «Longo è un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità», ha scritto su Twitter il premier Conte. leggi anche l’articolo —> Dpcm Natale, Zaia: “Va scritto con le Regioni, errore riaprire scuole a dicembre” Un ... Leggi su urbanpost (Di sabato 28 novembre 2020) «Le prossime settimane saranno impegnative, so in cosa metto mani. Mi aspetto collaborazione dalle istituzioni locali. Nella Regione le problematiche sono scottanti. Voglio dare qualcosa di concreto al popolo calabrese», ha dichiaratoin. A venti giorni dalle dimissioni di Giuseppe Zuccatelli, il Consiglio dei ministri ha dato il via liberanomina del prefetto. Una riunione lampo: «è un uomo delle istituzioni, che ha già operato in, sempre a difesa della legalità», ha scritto su Twitter il premier Conte. leggi anche l’articolo —> Dpcm Natale, Zaia: “Va scritto con le Regioni, errore riaprire scuole a dicembre” Un ...

GiuseppeConteIT : Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già opera… - TgLa7 : #Calabria: il prefetto Guido Nicolo' Longo sarà il nuovo commissario alla sanità - carlosibilia : Il prefetto Guido Longo nuovo commissario per la Sanità in Calabria. E' stato Prefetto a Vibo. Sempre al servizio… - thomasschael : RT @QSanit: #Calabria. Il #Governo ha deciso: è l’ex prefetto di Vibo Valentia Guido #Longo il nuovo #commissario - infoitinterno : Calabria, chi è Guido Longo, nuovo commissario: ex prefetto cacciatore di latitanti -