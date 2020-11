Calabria, Lombardia e Piemonte in zona arancione da domenica. Il video (Di sabato 28 novembre 2020) Calabria, Lombardia e Piemonte in zona arancione da domenica Milano, 28 nov. (askanews) – Calabria, Lombardia e Piemonte salutano la zona rossa ed entrano in zona arancione. Liguria e Sicilia passano in zona gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispongono questi cambiamenti. L ordinanza sarà in vigore da domenica 29 novembre. L’ordinanza è frutto del miglioramento della situazione epidemiologica in Italia e soprattutto dell’abbasamento dell’indice rt oltre che del funzionamento delle misure adottate nelle ultime settimane. Altra novità di giornata è la nomina da parte del Consiglio dei ministri del ... Leggi su formiche (Di sabato 28 novembre 2020)indaMilano, 28 nov. (askanews) –salutano larossa ed entrano in. Liguria e Sicilia passano ingialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispongono questi cambiamenti. L ordinanza sarà in vigore da29 novembre. L’ordinanza è frutto del miglioramento della situazione epidemiologica in Italia e soprattutto dell’abbasamento dell’indice rt oltre che del funzionamento delle misure adottate nelle ultime settimane. Altra novità di giornata è la nomina da parte del Consiglio dei ministri del ...

Riprendono gli esami pratici di guida in Lombardia e Piemonte

Tornano gli esami pratici di guida in Piemonte e in Lombardia. Lo ha annunciato la Confarca ... che lo stesso provvedimento venga adottato tempestivamente anche per la Calabria". Il cambio da zone ...

