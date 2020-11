Cagliari, ultima seduta pre Spezia: tre rossoblù assenti (Di sabato 28 novembre 2020) ultima sessione di allenamento prima della gara di domani contro lo Spezia per il Cagliari: partitelle, tattica e situazioni da fermo Il Cagliari ultima la preparazione alla partita di domani: alle 18 ci sarà il calcio d’inizio del match contro lo Spezia, valido per la nona giornata di campionato. I rossoblù sono scesi in campo ad Asseminello questo pomeriggio per l’ultimo allenamento della settimana. Diretti da Di Francesco, dopo l’attivazione i sardi si sono cimentati in alcune partitelle a campo ridotto. In seguito hanno svolto un lavoro tattico rivolto alla gara di domani prima di provare qualche calcio piazzato. Ancora lavoro personalizzato per Lykogiannis, Ceppitelli e il giovane Luvumbo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020)sessione di allenamento prima della gara di domani contro loper il: partitelle, tattica e situazioni da fermo Illa preparazione alla partita di domani: alle 18 ci sarà il calcio d’inizio del match contro lo, valido per la nona giornata di campionato. Isono scesi in campo ad Asseminello questo pomeriggio per l’ultimo allenamento della settimana. Diretti da Di Francesco, dopo l’attivazione i sardi si sono cimentati in alcune partitelle a campo ridotto. In seguito hanno svolto un lavoro tattico rivolto alla gara di domani prima di provare qualche calcio piazzato. Ancora lavoro personalizzato per Lykogiannis, Ceppitelli e il giovane Luvumbo. Leggi su Calcionews24.com

SNascimbeni : L'ultima partita bella della #Juventus è stata contro il #cagliari con la coppia d'attacco #cr7 #morata poi in cham… - eleshneiwer : RT @gpcolletti: Per i brand è importante avere una visione di lungo termine, ma riuscire a cogliere i segnali riconvertendo rapidamente le… - claraspada : @Lucia57478889 grazie per l'invito. Ho sempre guidato (l'ultima mia amata GOLF rossa!) poi per lavoro a Roma per pa… - fantapazzcom : Nandez positivo - Calcio_Casteddu : ?? L'ultima volta in Sardegna tra le due squadre ?? Era il 2015 ?? Riviviamo le immagini #CagliariSpezia… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari ultima Maltempo: grandinata a Cagliari e mareggiata al Poetto Agenzia ANSA Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 28 novembre: tutti i numeri fortunati

Ecco i numeri del lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 28 novembre 2020: Bari 61 - 80 - 40 - 26 - 16 Cagliari 14 - 12 ...

Cagliari-Spezia, parla Italiano: “Anche in Sardegna l'umiltà come marchio di fabbrica”

Domenica nono turno di campionato per gli aquilotti senza Pobega, Mattiello, Mora e Bartolomei. Arbitra il romano Marini ...

Ecco i numeri del lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 28 novembre 2020: Bari 61 - 80 - 40 - 26 - 16 Cagliari 14 - 12 ...Domenica nono turno di campionato per gli aquilotti senza Pobega, Mattiello, Mora e Bartolomei. Arbitra il romano Marini ...