Cagliari, Di Francesco: “Situazione anomala. Una nuova positività al Covid può arrivare in ogni momento” (Di sabato 28 novembre 2020) Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato a margine dell'impegno di campionato contro lo Spezia di domani valido per la 9^ giornata di Serie A. Privi di Godin, Nandez e Simeone, positivi al Covid, i sardi proveranno comunque a trovare una buona prestazione tra le mura amiche.Cagliari-Spezia, parla Di Francescocaption id="attachment 1038779" align="alignnone" width="541" Di Francesco, getty images/caption"Come viviamo il momento legato al coronavirus dopo l'assenza di Godin, Simeone e la recente di Nandez? Lo viviamo un po' come tutti, questo virus subdolo arriva da un momento all'altro: è un peccato, ma dobbiamo guardare avanti, rinforzando i ragazzi che sono a disposizione dando qualcosina in più. Servirà il giusto approccio e la giusta determinazione per superare ... Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato a margine dell'impegno di campionato contro lo Spezia di domani valido per la 9^ giornata di Serie A. Privi di Godin, Nandez e Simeone, positivi al, i sardi proveranno comunque a trovare una buona prestazione tra le mura amiche.-Spezia, parla Dicaption id="attachment 1038779" align="alignnone" width="541" Di, getty images/caption"Come viviamo il momento legato al coronavirus dopo l'assenza di Godin, Simeone e la recente di Nandez? Lo viviamo un po' come tutti, questo virus subdolo arriva da un momento all'altro: è un peccato, ma dobbiamo guardare avanti, rinforzando i ragazzi che sono a disposizione dando qualcosina in più. Servirà il giusto approccio e la giusta determinazione per superare ...

ItaSportPress : Cagliari, Di Francesco: 'Situazione anomala. Una nuova positività al Covid può arrivare in ogni momento' -… - CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? #CagliariSpezia Conferenza stampa della vigilia per Di Francesco: domani in #Sardegna arriva lo… - notiziasportiva : #Cagliari: Di Francesco in emergenza totale, ecco perché ? - sscalcionapoli1 : Cagliari, che sfortuna per Di Francesco: un altro big positivo al Covid #Covid #SerieATIM - UnioneSarda : #Sardegna - #Cagliari, tegola per Di Francesco: positivo al #Covid19 anche Naithan #Nandez -