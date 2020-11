Burioni, il virologo "renziano" che è diventato un influencer (Di sabato 28 novembre 2020) Francesco Curridori Nel giro di pochi anni il virologo Roberto Burioni è diventato un influencer scientifico che deve il suo successo ai social, ma anche alle liti con altri virologi e alle sue posizioni politiche antileghiste Da strenuo difensore dei vaccini a star della tivù. Nel giro di pochi anni, Roberto Burioni è diventato un influencer scientifico che deve il suo successo ai social, ma anche alle liti con altri virologi e alle sue posizioni politiche antileghiste. Con lo scoppio della pandemia è diventato ospite fisso di Fabio Fazio nel programma ‘Che tempo che fa’, ma non ha perso il vizio di polemizzare con i colleghi su Twitter. Recentemente è stato persino redarguito dai vertici dell’Università del San Raffaele di Milano dove ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Francesco Curridori Nel giro di pochi anni ilRobertounscientifico che deve il suo successo ai social, ma anche alle liti con altri virologi e alle sue posizioni politiche antileghiste Da strenuo difensore dei vaccini a star della tivù. Nel giro di pochi anni, Robertounscientifico che deve il suo successo ai social, ma anche alle liti con altri virologi e alle sue posizioni politiche antileghiste. Con lo scoppio della pandemia èospite fisso di Fabio Fazio nel programma ‘Che tempo che fa’, ma non ha perso il vizio di polemizzare con i colleghi su Twitter. Recentemente è stato persino redarguito dai vertici dell’Università del San Raffaele di Milano dove ...

claudioboogiem1 : Beppe Grillo firma il patto per la scienza del virologo Burioni: furia n... - enzocasamento : @SmilingEars Non tutti apprezzano Burioni per motivi vari. Tuttavia è un virologo del San Raffaele, certamente comp… - enzocasamento : #Burioni è un virologo di acclamata capacità e lavora in uno dei migliori ospedali italiani. Sa sempre quello che d… - El_Duraminga : @Gio1ng @RobertoBurioni @ilariacapua Ma che senso ha chiedere alla gente cosa ne pensa, quando poi limita la rispos… - Anonymous_Latin : RT @aka_Gb: #Burioni posto per ennesima volta cosa diceva @RobertoBurioni (ridendo ) questo maxi esperto virologo all'inizio della pandemi… -