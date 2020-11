Buoni spesa covid tra i 70 e i 100 euro, per richiederli servirà l'Isee (Di sabato 28 novembre 2020) Il modulo di richiesta dovrà essere compilato solo on line sul sito del Comune di Genova (www.comune.genova.it) e si baserà su un'autocertificazione. 'Nei prossimi giorni - continua Baroni - avremo ... Leggi su genovatoday (Di sabato 28 novembre 2020) Il modulo di richiesta dovrà essere compilato solo on line sul sito del Comune di Genova (www.comune.genova.it) e si baserà su un'autocertificazione. 'Nei prossimi giorni - continua Baroni - avremo ...

fattoquotidiano : L’iniziativa di due sindaci: “Non installeremo le luminarie di Natale, investiremo quei soldi in buoni spesa per le… - NicolaPorro : Studio chiuso per quarantena? Per l’?????????????? ?????????? ?????????????? devi comunque pagare le tasse in tempo. E c’è chi pensa a… - carlosibilia : Stanno arrivando ai Comuni altri 400 milioni per i buoni spesa. Facciamo luce: c’è ancora qualcuno che sostiene che… - TeleradioNews : Caserta. In arrivo i buoni spesa per le famiglie in difficoltà - mecca_salvatore : RT @carlosibilia: Stanno arrivando ai Comuni altri 400 milioni per i buoni spesa. Facciamo luce: c’è ancora qualcuno che sostiene che Gover… -