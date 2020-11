Bundesliga | Bayern e Lipsia non si fermano Inaspettato ko interno per il Dortmund

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 28 novembre 2020) In Germania procede il passo delMonaco e del, i bavaresi hanno vinto per 3-1 in rimonta sul campo dello Stoccarda. Ilha superato per 2-1 il Bielefeld in casa, sorprendente la sconfitta interna del Borussiaper mano del Colonia, 1-2 il risultato amaro alla squadra di Favre. Ecco i risultati delle 15.30 del nono turno di: Augsburg-Friburgo 1-1-Colonia 1-2-Bielefeld 2-1Stoccarda-1-3Union Berlino-Francoforte 3-3 Foto: Twitter UfficialeMonaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.