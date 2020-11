BSB | Bradley Ray nuovo pilota Rich Energy OMG Racing BMW

(Di sabato 28 novembre 2020) Nella giornata del Motorcycle Live di Londra interamente dedicata al British Superbike , ilOMGBMW ha annunciatoRay , che andrà così a completare la line up della squadra ...

Motosprint.it

Il team di Paul Curran ha completato la propria line up di piloti per la stagione 2021 della massima serie britannica. Il pilota di Ashford affiancherà il già annunciato Kyle Ryde ...Bradley Ray correrà ancora con BMW, ma per la stagione 2021 cambierà team nel BSB passando al Rich Energy OMG Racing affiancando Kyle Ryde.