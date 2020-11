Bonus pubblicità 2020 | moduli | scadenza e beneficiari

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 28 novembre 2020) Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha pubblicato nel sito ufficiale l’elenco dei soggetti ammessi per il. Si tratta di un credito di imposta reso attivo con due decreti legge nel 2017 e che ha subito dei miglioramenti e delle modifiche nele con il Decreto rilancio 2021. Tetto di spesa e fondi stanziati Si è deciso quest’estate la concessione di una misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati. I fondi stanziati per l’anno corrente sono pari a 85 milioni di euro così suddivisi: 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online; 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo ...