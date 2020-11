Bonus 600 euro Inps: respinte 400 mila domande, ecco le motivazioni (Di sabato 28 novembre 2020) Le ultime sul Bonus 600 euro Inps: sarebbero state respinte oltre 400 mila domande, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte di Bonus è stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione delle domande e così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile. Bonus 600 ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 28 novembre 2020) Le ultime sul600: sarebbero stateoltre 400, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte diè stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione dellee così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile.600 ...

matteosalvinimi : Le persone fragili o con esigenze speciali, chi ha più difficoltà e le loro famiglie sono sempre dimenticati. La Le… - Ciribini : @giorgiosantilli E' impressionante, di là dell'immediato, la stima del CRESME sul potenziale da 1000 miliardi per i… - mypeople2 : RT @Bielledda: @INPS_it Scusate ci sono persone che avevano preso il bonus covid per marzo, aprile e maggio e che ora hanno già ricevuto du… - Bielledda : @INPS_it Scusate ci sono persone che avevano preso il bonus covid per marzo, aprile e maggio e che ora hanno già ri… - Andreea60100143 : @INPS_it #INPSRisponde @INPS_it Per un intermittente che ha già avuto il bonus 600 per Marzo, Aprile e Maggio, se… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Bonus 600 e 1.000 € in arrivo a sorpresa: chi può chiederlo Trend-online.com Cashback, si parte l'8 dicembre: ecco come si ottiene. Salta il bonus Cig di Natale

Salta il bonus Cig di Natale Le riunioni tecniche e politiche si susseguiranno ... rimarrà per le modifiche parlamentari, con il 'tesorettò che dai 600 milioni ipotizzati inizialmente potrebbe salire ...

Rinvio tasse fino al 30 aprile nel nuovo dl Ristori. Salta bonus cig di Natale

Stop fino al 30 aprile 2021 alle tasse per chi abbia subito perdite di fatturato a causa del Covid. E’ la misura che dovrebbe arrivare con il decreto Ristori quater, a quanto si apprende da fonti di g ...

Salta il bonus Cig di Natale Le riunioni tecniche e politiche si susseguiranno ... rimarrà per le modifiche parlamentari, con il 'tesorettò che dai 600 milioni ipotizzati inizialmente potrebbe salire ...Stop fino al 30 aprile 2021 alle tasse per chi abbia subito perdite di fatturato a causa del Covid. E’ la misura che dovrebbe arrivare con il decreto Ristori quater, a quanto si apprende da fonti di g ...