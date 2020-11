Bonera: “Siamo contenti dell’apporto di Calhanoglu, come tutti i giocatori ha dei momenti positivi ed altri negativi” (Di sabato 28 novembre 2020) Daniele Bonera, allenatore ad interim del Milan, ha parlato di Calhanoglu nella conferenza stampa prima della sfida alla Fiorentina: “Fa parte di ogni giocatore avere momenti più o meno positivi. L’apporto che Hakan ci dà in campo è prezioso, confidiamo tanto in lui, al di là dei numeri. Siamo contenti del suo lavoro“. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Daniele, allenatore ad interim del Milan, ha parlato dinella conferenza stampa prima della sfida alla Fiorentina: “Fa parte di ogni giocatore averepiù o meno. L’apporto che Hakan ci dà in campo è prezioso, confidiamo tanto in lui, al di là dei numeri. Siamodel suo lavoro“. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

#MilanFiorentina, #Bonera: '@SamuCastillejo-#Saelemaekers? Siamo soddisfatti'

#Milan, Daniele #Bonera: '#Castillejo o #Saelemaekers? Samu ha fatto una buona gara coronata dal gol.

#Milan, Daniele #Bonera: '#Çalhanoglu? Fa parte di ogni giocatore avere momenti più o meno positivi, l'apporto che Hakan ci dà in campo è prezioso, confidiamo tanto in lui, al di là dei numeri. Siamo contenti del suo lavoro'.

#Milan, Daniele #Bonera: 'I nuovi arrivati? Siamo tutti quanti contenti, sono arrivati in una realtà importante'.

#Milan-#Fiorentina, Bonera: 'Domani sarà dura, ma siamo in un buon momento di forma. Ibra? Ecco come sta'

