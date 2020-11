Bonera” Domani sarà dura con la Fiorentina, giocherà Diaz” (Di sabato 28 novembre 2020) Domenica 29 novembre alle ore 15:00 si ghiocherà Milan-Fiorentina, si sfideranno il nuovo con il più usato. Stiamo facendo riferimento a Bonera e Prandelli, l’allenatore milanista in sostituzione di pioli e Prandelli che è ritornato ad allenare dopo parrechhio tempo. Chi giocherà nl centrocampo del Milan? Probabilmente Tonali e Kessie, Bennacer ha avuto un problema muscolare all’adduttore Intervista Bonera, allenatore Milan Domani arriva la Fiorentina a San Siro… “E’ una partita difficile, sempre stata una gara affascinante, alla quale noi arriviamo in un buon momento. La Fiorentina ha attraversato un momento un po’ così ma sappiamo il valore che hanno”. Gabbia non ha fatto rimpiangere Romagnoli… “Abbiamo fatto una buona prestazione a livello difensivo, applichiamo i concetti a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 novembre 2020) Domenica 29 novembre alle ore 15:00 si ghiocherà Milan-, si sfideranno il nuovo con il più usato. Stiamo facendo riferimento a Bonera e Prandelli, l’allenatore milanista in sostituzione di pioli e Prandelli che è ritornato ad allenare dopo parrechhio tempo. Chinl centrocampo del Milan? Probabilmente Tonali e Kessie, Bennacer ha avuto un problema muscolare all’adduttore Intervista Bonera, allenatore Milanarriva laa San Siro… “E’ una partita difficile, sempre stata una gara affascinante, alla quale noi arriviamo in un buon momento. Laha attraversato un momento un po’ così ma sappiamo il valore che hanno”. Gabbia non ha fatto rimpiangere Romagnoli… “Abbiamo fatto una buona prestazione a livello difensivo, applichiamo i concetti a ...

