Bomba d’acqua si abbatte sul paese | morti e dispersi Case evacuate e paura | la situazione

(Di sabato 28 novembre 2020) Drammatico il bilancio del maltempo in Sardegna. A Bitti in provincia di Nuoro, un uomo è stato travolto dall’acqua e dal fango mentre era a bordo del suo fuoristrada. E c’è un’altra vittima – una donna anziana – e ci sarebbero anche due. Sul posto le forze dell’ordine, la protezione civile, i vigili del fuoco i volontari e i barracelli stanno cercando di recuperare le vittime e di portare soccorso alla popolazione colpita. Una terza persona è sempre morta a Bitti. Come si legge sull’edizione online del quotidiano La Nuova Sardegna, “il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, con una ordinanza, ha fatto evacuare per precauzione le famiglie residenti in via Brescia nella parte bassa del, il quartiere in cui passa un canale tombato e dove durante l’alluvione del 2013 – che aveva provocato 19in Sardegna – era ...