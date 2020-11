Bologna, i convocati di Mihajlovic per il Crotone (Di sabato 28 novembre 2020) Il Bologna domani sfiderà il Crotone al Dall’Ara e Sinisa Mihajlovic dovrà fare ancora a meno di Skov Olsen, Dijks e Santander. Ecco i convocati: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Calabresi, Danilo, Denswil, De Silvestri, Hickey, Mbaye, Paz, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Rabbi, Sansone, Vignato. Foto: Twitter ufficiale Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) Ildomani sfiderà ilal Dall’Ara e Sinisadovrà fare ancora a meno di Skov Olsen, Dijks e Santander. Ecco i: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Calabresi, Danilo, Denswil, De Silvestri, Hickey, Mbaye, Paz, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Rabbi, Sansone, Vignato. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

