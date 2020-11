Bollo auto noleggio 2020: cosa cambia per il pagamento e importo (Di sabato 28 novembre 2020) Come stabilito dal Decreto Milleproroghe approvato dal Parlamento, ci sono delle novità relative al Bollo auto, e in particolare all’imposta applicata sulle auto a noleggio a lungo termine, laddove per “lungo termine” s’intenda un lasso di tempo che supera l’anno. Infatti, il decreto ha fatto slittare una scadenza stabilita originariamente nella Legge di Bilancio 2020. Vediamo cosa è cambiato. Bollo auto noleggio a lungo termine: nuova scadenza del pagamento Stando a quanto riportato dalla Manovra 2020, si stabiliva entro il 30 giugno 2020 il pagamento del Bollo auto per gli utilizzatori (o i datori di ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 28 novembre 2020) Come stabilito dal Decreto Milleproroghe approvato dal Parlamento, ci sono delle novità relative al, e in particolare all’imposta applicata sullea lungo termine, laddove per “lungo termine” s’intenda un lasso di tempo che supera l’anno. Infatti, il decreto ha fatto slittare una scadenza stabilita originariamente nella Legge di Bilancio. Vediamoto.a lungo termine: nuova scadenza delStando a quanto riportato dalla Manovra, si stabiliva entro il 30 giugnoildelper gli utilizzatori (o i datori di ...

