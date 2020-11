Bollettino Coronavirus del 28 Novembre 2020 (Di sabato 28 novembre 2020) In data 28 Novembre l’incremento nazionale dei casi è +1,71% (ieri +1,87%) con 1.564.532 contagiati totali, 720.861 dimissioni/guarigioni (+24.214) e 54.363 deceduti (+686); 789.308 infezioni in corso (+1.415). Elaborati 225.940 tamponi (ieri 222.803); 26.323 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 11,65% (ieri 12,72% – target 2%); rapporto positivi /casi testati 23,32% (ieri 26,74% – target 3%). Ricoverati con sintomi -385 (33.299); terapie intensive -20 (3.762). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.615; Veneto 3.498; Campania 2.729; Emilia Romagna 2.172; Piemonte 2.157; Lazio 2.070; Puglia 1.573; Friuli 1.432. In Lombardia curva +1,15% (ieri +1,37%) con 37.286 tamponi (ieri 40.931) e 4.615 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 12,37% (ieri 13,16% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 33,64% (ieri 35,6% – target 3%); ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 28 novembre 2020) In data 28l’incremento nazionale dei casi è +1,71% (ieri +1,87%) con 1.564.532 contagiati totali, 720.861 dimissioni/guarigioni (+24.214) e 54.363 deceduti (+686); 789.308 infezioni in corso (+1.415). Elaborati 225.940 tamponi (ieri 222.803); 26.323 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 11,65% (ieri 12,72% – target 2%); rapporto positivi /casi testati 23,32% (ieri 26,74% – target 3%). Ricoverati con sintomi -385 (33.299); terapie intensive -20 (3.762). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.615; Veneto 3.498; Campania 2.729; Emilia Romagna 2.172; Piemonte 2.157; Lazio 2.070; Puglia 1.573; Friuli 1.432. In Lombardia curva +1,15% (ieri +1,37%) con 37.286 tamponi (ieri 40.931) e 4.615 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 12,37% (ieri 13,16% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 33,64% (ieri 35,6% – target 3%); ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 novembre: 26.323 nuovi casi e 686 morti - Corriere : In Italia 26.323 nuovi casi e 686 morti nell’ultimo giorno Bollettino - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - VoceAmicaItalia : #coronavirusitalIa in Italia, il bollettino di oggi 28 novembre: 26.323 nuovi casi e 686 morti - albertoorselli : RT @neXtquotidiano: #Lombardia Coronavirus oggi: il bollettino del 28 novembre -