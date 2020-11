Bollettino coronavirus 28 novembre: il contagio in Italia (Di sabato 28 novembre 2020) Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 28 novembre con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. I primi aggiornamenti dalle Regioni. Il Bollettino del ministero della Salute di oggi dichiara 26.323 tamponi positivi nelle ultime 24 ore, le vittime sono 686. coronavirus: 1.196 nuovi casi Toscana I nuovi casi positivi registrati nelle L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 28 novembre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi 28con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in. I primi aggiornamenti dalle Regioni. Ildel ministero della Salute di oggi dichiara 26.323 tamponi positivi nelle ultime 24 ore, le vittime sono 686.: 1.196 nuovi casi Toscana I nuovi casi positivi registrati nelle L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 28 novembre: 26.323 nuovi casi e 686 morti - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino di oggi 28 novembre: 26.323 nuovi positivi e 686 morti - citynowit : ?? ULTIM'ORA - 3201 i tamponi effettuati in 24 ore e 251 guariti. I dati del bollettino 28 novembre della… -