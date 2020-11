Benitez | «Dicono che il Napoli sia difensivo | ma è solo ben organizzato»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 28 novembre 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Rafa. Lo spunto è il gol del Milan al Liverpool, nella finale di Champions del 2007: punizione di Pirlo, la palla trova sulla sua traiettoria Inzaghi, che segna. Juventus e Benevento si scontrano sul campo in questo turno di campionato.parla dei due tecnici, dice che li avrebbe voluti nel suo Liverpool. Ma concede anche una battuta sul. «L’ho visto al Camp Nou, mi è piaciuto.sia? La gente non vede la differenza tra una squadra difensiva e una organizzata: se sei benesembri più, ma non è così». L'articolo ilsta.