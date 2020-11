Benevento, Mastella richiude scuola infanzia e primaria fino al 7 dicembre: troppi contagi (Di sabato 28 novembre 2020) Anche a Benevento le scuole dell'infanzia e le prime classi della scuola elementare resteranno chiuse fino al 7 dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 28 novembre 2020) Anche ale scuole dell'e le prime classi dellaelementare resteranno chiuseal 7. L'articolo .

GaProfgio : RT @orizzontescuola: Benevento, Mastella richiude scuola infanzia e primaria fino al 7 dicembre: troppi contagi - Elisa34012803 : RT @VivianaP1511: #Roma #Arcuri di nuovo in giro senza mascherina. In teoria si rischia una multa da 400 a 1000€. #Salvini x un caso simil… - orizzontescuola : Benevento, Mastella richiude scuola infanzia e primaria fino al 7 dicembre: troppi contagi - Necerit : RT @VivianaP1511: #Roma #Arcuri di nuovo in giro senza mascherina. In teoria si rischia una multa da 400 a 1000€. #Salvini x un caso simil… - enzono16 : RT @VivianaP1511: #Roma #Arcuri di nuovo in giro senza mascherina. In teoria si rischia una multa da 400 a 1000€. #Salvini x un caso simil… -