Benevento Juve 0-1 LIVE: segna ancora Morata (Di sabato 28 novembre 2020) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Juve si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Juve 0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Primo possesso del Benevento 6? Tiro Dybala – Che cerca il piazzato da dentro l’area dopo l’ottima iniziativa di Chiesa a destra. Murato l’argentino 8? Brivido Szczesny – Cuadrado smorza col petto verso il portiere della Juve che lascia andare il pallone pericolosamente verso la linea di porta. Poi blocca all’ultimo 10? Parata Szczesny – Il polacco attento sul primo palo nel ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Primo possesso del6? Tiro Dybala – Che cerca il piazzato da dentro l’area dopo l’ottima iniziativa di Chiesa a destra. Murato l’argentino 8? Brivido Szczesny – Cuadrado smorza col petto verso il portiere dellache lascia andare il pallone pericolosamente verso la linea di porta. Poi blocca all’ultimo 10? Parata Szczesny – Il polacco attento sul primo palo nel ...

juventusfc : «Sappiamo che gara ci aspetta e siamo pronti» ??? Su @JuventusTV Mister @Pirlo_official presenta #BeneventoJuve ??… - romeoagresti : ?? #CristianoRonaldo non verrà convocato. Turno di riposo concordato con #Pirlo // Ronaldo will be rested tomorrow a… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | È iniziata #BeneventoJuve ?????????? ??????????????, ancora una volta, #FINOALLAFINE! ?? #ForzaJuve LIVE ??… - TifosiBN : Dopo 10 minuti applausi a Maradona. Dopo 20 minuti applausi a #Morata che porta in vantaggio la Juve 0??-1?? ?????????… - NonSoloJuve : In vantaggio a Benevento grazie a un gran gol di Morata pescato da 50 metri da Chiesa! MARCATORI JUVE 2020/21 Ser… -