Benevento, Glik: «Juventus grande squadra. L'abbiamo tenuta dietro»

Kamil Glik, difensore del Benevento, ha rilasciato un'intervista dopo la partita contro la Juventus. Le sue parole Ai microfoni di Sky Sport, Kamil Glik ha parlato dopo Benevento-Juventus.

JUVENTUS – «Abbiamo affrontato una grande squadra, che ha tanta qualità. Abbiamo fatto una grandissima partita, avendo tante occasioni e tenendo loro dietro. Un punto che viene apprezzato».

SALVEZZA – «Queste partite dobbiamo farle sempre. Giocando come oggi e a Firenze ci salveremo e ci toglieremo tante soddisfazioni».

