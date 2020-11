Beffa nel Wisconsin: il riconteggio chiesto da Trum conferma la vittoria di Biden con ancora più voti (Di sabato 28 novembre 2020) La giusta punizione per chi si è lanciato all'assalto solo per destabilizzare il paese ben sapendo che non aveva alcun motivo valido, se non inseguire la polemica e fare la parte della vittima, arte ... Leggi su globalist (Di sabato 28 novembre 2020) La giusta punizione per chi si è lanciato all'assalto solo per destabilizzare il paese ben sapendo che non aveva alcun motivo valido, se non inseguire la polemica e fare la parte della vittima, arte ...

