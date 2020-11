Becciu convitato di pietra al Concistoro Il Papa | Fuori strada se vi sentirete Eminenze

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 28 novembre 2020) C’era undinella Basilica di San Pietro, questo pomeriggio durante ilpubblico tenuto dalper la “creazione” di tredici nuovi cardinali (e la parola usata per Dio creatore già indica che in qualche modo i prelati prescelti vengono di nuovo alla luce).Era Angelo, che la berretta cardinalizia, di colore rosso porpora, il colore del sangue (perché i prescelti dal Pontefice giurano di essere pronti a versarlo per ile per la Chiesa), l’aveva ricevuta due anni fa e cui è stata “tolta” a fine settembre a seguito dello scandalo finanziario del Palazzo di Londra. Francesco parlando della porpora dei nuovi cardinali non poteva essere più esplicito nel corso di una solenne cerimonia religiosa: “Il rosso porpora dell’abito cardinalizio, che è il ...