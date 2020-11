Beautiful | anticipazioni 29 novembre-5 dicembre | Katie in fin di vita

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 28 novembre 2020) Ledirelative alle puntate in onda dal 29al 5, ci riservano clamorosi colpi di scena. In primis, scopriremo cheavrà una grave insufficienza renale e che solo un trapianto di rene potrà salvarle la. Accanto a lei ci sarà Bill, il quale sarà sconvolto all’idea di perdere la sua amata. Intanto Wyatt, comunicherà alla madre di essersi fidanzato con Sally e, come prevedibile, Quinn non la non prenderà affatto bene. Brooke invece, avrà un confronto molto acceso con Thomas dall’esito imprevedibile. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nel corso della settimana prossima in, trame al 5ha bisogno di un trapianto di rene Come noto, ...