“Basta violenza sulle donne!” | manifestazione a Roma VIDEO

Pomeriggio di protesta a piazza del Popolo a Roma, in continuità con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. "Bisognerebbe insegnarlo nelle scuole, che non bisogna usare violenza sulle donne": è uno dei temi, delle richieste che sono state espresse oggi pomeriggio a Roma, a piazza del Popolo.

