"Basta illazioni, pazienza finita": i medici contro De Luca dopo la frase sui "farabutti" delle terapie intensive (Di sabato 28 novembre 2020) Non è piaciuta ai medici la frase pronunciata da Vincenzo De Luca sui ricoveri in terapia intensiva in Campania. All’indomani delle sue parole arriva la risposta: “Affermare pubblicamente e, con decisione, che esiste una ‘piccola percentuale di farabutti che cerca di non fare il suo dovere’, evitando i ricoveri in Terapia Intensiva, soprattutto in orario 20-08, per poter affrontare in modo più sereno la nottata, se riferita agli anestesisti-rianimatori, i principali Operatori delle terapie intensive, è assolutamente offensivo per una categoria di professionisti che sta rischiando la vita ogni giorno da molti mesi, per garantire l’adeguata assistenza sanitaria ai cittadini campani”, afferma Giuseppe Galano, presidente campano della Aaroi-Emac ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) Non è piaciuta ailapronunciata da Vincenzo Desui ricoveri in terapia intensiva in Campania. All’indomanisue parole arriva la risposta: “Affermare pubblicamente e, con decisione, che esiste una ‘piccola percentuale diche cerca di non fare il suo dovere’, evitando i ricoveri in Terapia Intensiva, soprattutto in orario 20-08, per poter affrontare in modo più sereno la nottata, se riferita agli anestesisti-rianimatori, i principali Operatori, è assolutamente offensivo per una categoria di professionisti che sta rischiando la vita ogni giorno da molti mesi, per garantire l’adeguata assistenza sanitaria ai cittadini campani”, afferma Giuseppe Galano, presidente campano della Aaroi-Emac ...

