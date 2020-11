Basket | qualificazioni Europei 2022 | rinviata Macedonia del Nord-Italia

RuggieroValzano : @SkySport È la nazionale di basket per le qualificazioni dove la trasmettete? - sportli26181512 : Coronavirus, Eurobasket 2022: rinviata Italia-Macedonia del Nord: Riscontrati tre casi di positività al Covid-19 ne… - sportli26181512 : Coronavirus, Eurobasket 2022: rinviata Italia-Macedonia del Nord: Riscontrati tre casi di positività al Covid-19 ne… - Robherto72 : RT @Eurosport_IT: Sospesa poco prima della palla a due: Italia-Macedonia del Nord non si gioca ??????????? #EurosportBASKET | #EuroBasket | #Az… - Eurosport_IT : Sospesa poco prima della palla a due: Italia-Macedonia del Nord non si gioca ??????????? #EurosportBASKET | #EuroBasket… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket qualificazioni

La nazionale italiana di basket, già qualificata di diritto agli Europei del 2022 (spostati dal 2021 causa pandemia) in quanto Paese ospitante, non è scesa in campo come da programma per sfidare nella ...Tallinn (Estonia), 28 novembre 2020 – A poco meno di un’ora dalla palla a due di inizio gara e con gli azzurri di fatto già in campo per il riscaldamento, è arrivata la notizia del rinvio di Italia-Ma ...