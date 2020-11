Basket | Marco Belinelli alla Virtus Bologna | la conferenza stampa di presentazione LIVE su Sport2u | la web tv di OA Sport

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020)è tornato in Italia. Alle 15:00, lacon cui verrà presentato al pubblico certificherà la realtà del suo ritorno, la squadra dove è cresciuto e ha esordito in Serie A prima della sua esplosione in maglia Fortitudo e delle sue tredici stagioni in NBA. Un arrivo, il suo, che fra le altre cose ha fatto crollare le quotazioni delle V nere per la vittoria del campionato secondo le agenzie di scommesse, anche se l’Olimpia Milano rimane ancora la favorita numero uno per arrivare al tricolore. Attualmente la squadra di Ettore Messina è a quota 18 punti senza sconfitte, mentre quella di Sasha Djordjevic è nel gruppo delle terze a quota 10.va a far compagnia a Milos Teodosic per un reparto piccoli ...