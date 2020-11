Barletta, mamma 41enne muore dopo aver contratto Covid: eseguita autopsia (Di sabato 28 novembre 2020) È stata eseguita stamattina nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari l'autopsia sul corpo della 41enne Antonia Abbatangelo di Trani, morta il 19 novembre all'ospedale Dimiccoli di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 28 novembre 2020) È statastamattina nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari l'sul corpo dellaAntonia Abbatangelo di Trani, morta il 19 novembre all'ospedale Dimiccoli di ...

Era stata ricoverata il 13 novembre per le complicanze di una polmonite causata dal Covid e prima di accedere al pronto soccorso avrebbe aspettato diverse ore ...

Puglia, mamma morta di Covid dopo 11 ore di attesa al Pronto soccorso. Sotto inchiesta 18 operatori sanitari

La Procura di Trani ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul caso di Antonia Abbatangelo, deceduta al "Dimiccoli" di Barletta ...

