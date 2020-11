Bari, clamoroso Auteri: “Vantaggi per la Ternana, qualcuno mi spieghi il perché. Non sono stupido…” (Di sabato 28 novembre 2020) Un fiume in piena.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Bari, Gaetano Auteri, intervenuto ai microfoni della stampa alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "San Nicola": dai presunti vantaggi concessi, a suo dire, dalla Lega Pro all'attuale capolista del torneo (la Ternana alle ore 15 sfiderà la Vibonese), alla lotta promozione in Serie B. Dichiarazioni che non passeranno certamente inosservate."Credo che la Ternana difficilmente terrà questo ritmo. Ma è pur vero che alcuni vantaggi li ha sempre: giocherà sabato in anticipo. Vorrei tanto che qualcuno mi spiegasse il perché. Non è la prima volta che gli umbri giocano la prima partita in anticipo, quando ci sono i turni infrasettimanali. Non ... Leggi su mediagol (Di sabato 28 novembre 2020) Un fiume in piena.Diversistati i temi trattati dal tecnico del, Gaetano, intervenuto ai microfoni della stampa alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "San Nicola": dai presunti vantaggi concessi, a suo dire, dalla Lega Pro all'attuale capolista del torneo (laalle ore 15 sfiderà la Vibonese), alla lotta promozione in Serie B. Dichiarazioni che non passeranno certamente inosservate."Credo che ladifficilmente terrà questo ritmo. Ma è pur vero che alcuni vantaggi li ha sempre: giocherà sabato in anticipo. Vorrei tanto chemi spiegasse il. Non è la prima volta che gli umbri giocano la prima partita in anticipo, quando cii turni infrasettimanali. Non ...

