Barça, sì al taglio degli stipendi (Di sabato 28 novembre 2020) Dirigenza e giocatori del Barcellona hanno raggiunto un accordo di principio oggi in merito a un adeguamento dei salari per la stagione in corso, che consentirà al club di risparmiare 122 milioni di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Dirigenza e giocatori del Barcellona hanno raggiunto un accordo di principio oggi in merito a un adeguamento dei salari per la stagione in corso, che consentirà al club di risparmiare 122 milioni di ...

corradone91 : Principio d'accordo (da ratificare) tra #Barça e giocatori per il taglio degli stipendi per un totale di 122mln di… - marco_stante : @matteosalvinimi Perché è un taglio lineare che ha poco senso. NON SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA -

Ultime Notizie dalla rete : Barça taglio Beccati con hashish e marijuana da spacciare: due in manette a Bari BariToday