Barberino di Mugello: disturbi per 70 bambini dopo il pasto a scuola. Indaga l'Asl (Di sabato 28 novembre 2020) disturbi alimentari per 70 bambini e alcune insegnanti della scuola Giuseppe Mazzini di Barberino di Mugello (Firenze) e della Lorenzo il Magnifico di Cavallina, dopo aver mangiato alla mensa scolastica. Lo rende noto l'Asl Toscana centro insieme al Comune di Barberino di Mugello. L'Unità della Asl, spiega una nota, si è subito attivata

