Bahrain, Qualifiche: pole position di Hamilton nel deserto di Sakhir (Di sabato 28 novembre 2020) Nel deserto del circuito di Sakhir, Bahrain, la pole position è di Lewis Hamilton che festeggia nel milgiore dei modi il titolo piloti numero 7 Archiviata la corsa al Mondiale Piloti, il circus della Formula 1 sbarca in Bahrain per il GP del circuito di Sakhir. La pole position va, tanto per cambiare, a Lewis Hamilton che festeggia così nel migliore dei modi il titolo conquistato una settimana fa. Male le Ferrari, entrambe fuori dal Q3. Q1 – Trend delle prove libere confermato nel primo giro di Qualifiche. Mercedes in controllo e tutte le altre a inseguire. Eliminati sono le coppie Haas e Alfa Romeo, insieme alla Williams di Latifi. Indietro le Ferrari, sia Leclerc che Vettel arrancano ...

