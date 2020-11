Avellino, Braglia: “Dobbiamo dare il massimo per fare risultato” (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “In campo ci dobbiamo provare per forza e dobbiamo provare a dare il massimo”. E’ questo il mantra di Piero Braglia alla vigilia del match interno contro il Catania. L’Avellino torna in campo dopo un lungo stop, circa diciotto giorni, per via dell’emergenza Covid che ha stretto nella morsa il gruppo squadra. “Speriamo che si torni con qualcosa di buono – ammette Braglia – E’ tanta la voglia di tornare alla normalità. Ultimamente si parla di tutto, meno che delle partite. Ci aspetta un mese difficile e dobbiamo fare il possibile per fare risultati e restare attaccati alla scia delle altre”. “Nonostante le assenze dobbiamo fare la nostra partita – ammette Braglia – Andrà in campo chi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “In campo ci dobbiamo provare per forza e dobbiamo provare ail”. E’ questo il mantra di Pieroalla vigilia del match interno contro il Catania. L’torna in campo dopo un lungo stop, circa diciotto giorni, per via dell’emergenza Covid che ha stretto nella morsa il gruppo squadra. “Speriamo che si torni con qualcosa di buono – ammette– E’ tanta la voglia di tornare alla normalità. Ultimamente si parla di tutto, meno che delle partite. Ci aspetta un mese difficile e dobbiamoil possibile perrisultati e restare attaccati alla scia delle altre”. “Nonostante le assenze dobbiamola nostra partita – ammette– Andrà in campo chi ...

