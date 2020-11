Auto si ribalta | muore una ragazza di 15 anni Feriti altri tre giovani

(Di sabato 28 novembre 2020) Unadi 15è morta in un incidente stradale che si è verificato verso le 18 in Trentino. La giovane, che era a bordo di un'contre, è morta a causa delle gravissime ...

occhio_notizie : Incidente in Trentino: auto si ribalta con quattro giovani a bordo, muore 15enne - SkyTG24 : Trentino, si ribalta auto con 4 giovani a bordo: muore ragazza 15enne - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Trento, si ribalta un'auto con a bordo 4 giovani: muore una 15enne #Trento - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Trento, si ribalta un'auto con a bordo 4 giovani: muore una 15enne #Trento - MediasetTgcom24 : Trento, si ribalta un'auto con a bordo 4 giovani: muore una 15enne #Trento -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ribalta

L'Eco di Bergamo

Una 15enne è morta in un incidente che si è verificato verso le 18 in Trentino. La giovane era a bordo di un'auto con altri tre giovani ...Incidente mortale in Trentino dove è morta una ragazza di 15 anni. Secondo quanto riferisce Ansa, la vittima era a bordo di un’auto che si è ...